Další obcí, kterou Jan Malířský na svých cestách s fotoaparátem zvěčnil, jsou Mladějovice. Nachází se poblíž rybníků Markovec a Škaredý, kde se odehrála 25. března 1420 bitva u Sudoměře, na prázdniny sem jezdil pozdější loutkouherec a strakonický rodák Josef Skupa, jehož jméno nese i zdejší ochotnický soubor.

Mladějovice. | Foto: Jan Malířský

Obec má 92 domů a 169 obyvatel. Při příjezdu od Čejetic stojí vlevo v zatáčce boží muka, za zatáčkou bývalá škola a dnes zde má sídlo místní divadelní soubor Skupa Mladějovice. Před domem na zahradě stojí dřevěné sochy Spejbla a Hurvínka, i oni dostaly v době koronaviru roušky.

Dál v centu obce je kříž, hasičká zbrojnice, obecní úřad, hospoda u Balounů, dětské hřiště a požární nádrž. Pokud pojedem po cestě dál zahlédneme vpravo pomník obětí I. světové války, nad ním kříž a kaple sv. Jana Nepomuckého, kterou nechal vystavět v roce 1735 Adam Filip hrabě Losi z Losinthalu. V obci najdeme také památné stromy: Mladějovický dub, Dub Břeňka Švihovského a Dvojčata princezny Hedviky.

První zmínky jsou o obci Mladějovice ze 13. století, měla ve znaku kozla. Jako jedni z prvních jsou zde uváděni Vecel a Čadek, 1298 pak Bohuněk, dále jsou zde Jan z Mladějovic a rod Mladějovických až do nástupu Jana Tluksa z Vrábí, který podporoval Zdeňka ze Štemberka proti Jiřímu z Poděbrad a proto sem v roce 1467 vtrhli Písečtí a Vodňanští a tvrz dobyli a rozmatali.

Rod Mladějovských zde skončil prodejem v roce 1622 Ferdinandu Rudolfu Lažanskému z Bukové, který ji měl do roku 1782, kdy jsou přikoupeny k Oseku. Starší tvrz, spíš hrádek byl na návrší "Na hradě" asi 50 m jižně nad kaplí Jana Křtitele, po tvrzi zůstaly zbytky valů s příkopem do něhož vedla voda z blízkého rybníka Ovčáckého.

Mladší pozdně gotická tvrz za pánů z Vrábí stála při východním okraji a je z časti obsažená v č.p. 1 a 80 v přední části Panského domu. Několik údajů z roku 1912, kdy zde byl starostou František Votánek, v obecní škole řídícím učitelem Antonín Marčala, učitelé František Prášek, Růžena Vobořilová, porodní bábou Františka Roháčková, starostou Spořitelního a záložního spolku pro Mladějovice a okolí byl František Votánek a Josef Blažek, velkostatek (Štěkeň) správce dvora Čeněk Wehle, nadlesním revíru Eduard Hansa, na hospodě František Baloun a František Velíšek. Kolaři zde byli Jan Votava, František Zíka, kováři Josef Kostěnec, Josef Sekyra (i podkovář), kramářství měl Josef Myslivec, krejčími byli František Soukup, Josefa Čížková (dámská), Rozálie Hanušová (dámská), obuvníky byli Václav Votánek (i trafiku) a František Zíka, pumpařem byl František Sekyra.