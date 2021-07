Slověnice - Čtveřice potápěčů dosáhla v pondělí po poledni na nový český rekord, když strávila pod vodou 10 dní. Největší překvapení však všem přihlížejícím připravil jeden z rekordmanů Václav Gabriel, když okamžitě po vynoření požádal svou přítelkyni o ruku. Hned, jak vystoupil z vody, ještě s dýchacím přístrojem na zádech, ještě v neoprenu, ze kterého naplno tekla voda, poklekl - a s kyticí, (kterou mu podali kamarádi ze břehu) požádal svou slečnu Míšu Svobodovou, zda si ho vezme. Následně si nechal podat i zásnubní prstýnek – a navlékl ho své naprosto překvapené milé na prst. Štěstím plačící snoubenka – za potlesku všech přihlížejících – řekla ano. „Jsme spolu tři roky, proto jsem si řekl, že už je na čase posunout náš vztah zase o level výš. Že už jinou, než Míšu, nechci. Že chci, aby byla můj životní buddy, což vysvětleno pro laiky znamená, že dva potápěči pod vodou tvoří tým, který se může na sebe spolehnout,“ vysvětlil Václav Gabriel svůj přístup k věci. “Celou dnešní akci jsem si nachystal dopředu a vše klaplo naprosto úžasně…,“ doplnil novopečený potápěč-rekordman a budoucí ženáč.

„Bylo to pro mě naprostý šok, vůbec nic takového jsem nečekala. Shodou okolností jsme se o tom zrovna zhruba pět minut před vynořením na břehu bavili s kamarády, ale že to přijde tak brzy, to jsem nečekala,“ popsala své pocity Míša Svobodová, už brzy Gabrielová.

Celé toto překvapení s žádostí o ruku se událo na závěr unikátního výzkumného projektu „AQUAKOSMOW SPACE 2021“, simulující dlouhodobým pobytem pod vodou vesmírnou misi, který úspěšně skončil dnes po poledni.

Tento jedinečný experiment probíhal od pátku 25. 6. 2021 ve speciálním zařízení (kesonu) umístěném v hloubce zhruba 11 metrů pod vodou na lomu Slověnický mlýn nedaleko Českých Budějovic a byl součástí podpůrných projektů sloužících pro vesmírný výzkum, pro výběr a přípravu posádky pro dlouhodobé kosmické lety. Jak již bylo řečeno – v rámci vědeckého experimentu čtyři potápěči David Vondrášek, Václav Gabriel, Barbora Mitková a Nicola Trnková ustanovili i nový rekord v nepřerušeném pobytu člověka pod vodou a v počtu osob, které se takového výkonu zúčastnili. Aby potápěči měli po celou dobu ve svém podvodním obydlí dostatečný komfort - měli dostatek oblečení, karimatky a spacáky – a též nestandartní jídlo. Osvědčily se zejména speciální produkty od české firmy Adventure Menu (specializující se na „ready-to-eat“ balená jídla s přílohou). Potápěči si pochutnali např. na kuřeti na divoko, křídlech na medu – a dokonce pod vodou měli i klasické vepřo-knedlo-zelo. Pro snídaně a drobnější hlad během dne (svačiny, snacky) aquanauti sahali po speciálně vyvinuté náhražce stravy od společnosti MANA. Mohli si vybrat dokonce mezi dvěma příchutěmi – neutrální a čokoládovou. Produkty obou firem se vyznačují zejména extrémně jednoduchou přípravou pokrmů ke konzumaci, což bylo ve stísněných prostorách kesonu velmi důležité…

David Vondrášek