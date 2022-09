Czech RepuBRICK Lego v Blatné - to je název výstavy, která je otevřená na zámku v Blatné. V 1. patře Rejtova paláce tu můžete navštívit dětský Lego koutek, kde si děti mohou pohrát a sestavit si svůj vlastní Lego model. Ve 2. patře už je samotná výstava nejrůznějších modelů, kde můžete obdivovat do nejmenších detailů propracovanou práci Lego nadšenců.

OTEVÍRACÍ DOBA:

září, říjen (do 30.10. 2022)

každý víkend v čase 10.00 – 17.00 hodin