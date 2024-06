Policisté mezi dětmi. Svoji práci představili na Pražáku, ve Volyni i Vodňanech

Jaromíra Nováková

Dětské dny, besedy, prevence zaměřená na bezpečnost o prázdninách. To všechno jsou akce, na kterých nesmí chybět Policie ČR. Děti policisty rády vidí a možnost vyzkoušet si jejich výstroj, sednout si do policejního auta a nahlédnout do jejich práce, je hodně zajímá. Hlavně ti nejmenší mají po besedách jasno. Všichni se chtějí stát policisty!

Policisté v obležení dětí. | Foto: PČR

Kde všude se děti, malé i ty odrostlejší, mohly s policisty v uplynulých dnech potkat? V sobotu 15. června 2024 se konal na Pražáku ve Vodňanech dětský den. A ani tentokrát na akci nechyběli policisté, kteří dětem ukázali služební vozidla, jejich vybavení a policejní výstroj. Velký ohlas měly také brýle simulující opilost. Policisty přivítali ve dnech 11. a 18. června také ve Volyni, a to v rámci prevence na Střední škole a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky. Studenti 1. a 3. ročníků se dozvěděli o policejní práci a kriminalitě mladistvých. To děti z MŠ Výstavní ve Vodňanech si za policisty došly. Obvodní oddělní policie Vodňany navštívily 18. června. Policisté pro ně měli připravené ukázky policejní výstroje, služebních vozidel a s dětmi si povídali o bezpečném chování o prázdninách.