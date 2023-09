Ani jsme nestačili pořádně nasát prázdninovou letní atmosféru a prázdniny jsou fuč. S úderem nového školního roku se plnou parou rozběhly i preventivní besedy preventistek městské a státní policie ve Strakonicích.

Preventistky Městské policie Strakonice a Policie ČR vyrazily opět mezi děti. | Foto: MP Strakonice

Jako první si je pozvala Základní škola Povážská do svých prvních a druhých tříd. Bylo to hned v úterý 5. září, první oficiální vyučovací den. S prvňáčky i druháčky jsme se tradičně zaměřily na bezpečnost v dopravě a na reálných případech ze Strakonicka jim vysvětlily, co všechno se může stát i přes stoprocentní soustředěnost a odpovědnost.

Maraton besed s různorodými tématy poběží celý školní rok. Během toho loňského jich proběhlo přes osmdesát.

Jaroslava Krejčová, MP Strakonice