Pokora a úsměvy opět vynesly úžasnou sumu pro nemocné leukémií

Ve strakonické sokolovně se v pondělí 12. a v úterý 13. listopadu konal dobročinný jarmark, jehož výtěžek pokaždé putuje na konto Nadace pro transplantaci kostní dřeně v Plzni. Místní organizátoři jsou velmi úspěšní, pokaždé, a už to je sedmnáct let, přispějí na léčbu leukémie plus minus sto tisíci korunami. Jinak tomu není ani letos.

Jedním z pořadatelů jarmarku je Dagmar Paterová (vlevo), jejíž darovaná kostní dřeň zachránila lidský život. | Foto: Jaroslava Krejčová

Lidé si tento jarmark oblíbili z mnoha důvodů. Prodávají se tu za líbezné ceny věci s příběhem, které se už jiným nehodily, ale bylo jim je líto vyhodit, ruční práce od dětí ze škol, školek, od seniorů, panuje tu pohodová atmosféra protkaná nezaplatitelným kouzlem dobrých skutků. A když se k tomu připočtou milé úsměvy a pokora pořadatelů, není divu, že i tentokrát byl výtěžek vysoký – 96 074 korun. Pořadatelským duem jsou Dagmar Paterová, jejíž darovaná kostní dřeň zachránila život, a Zdeněk Švehla, který se díky kostní dřeni od dárce podruhé narodil. Původně chtěli s jarmarkem skončit, jejich fanoušci je ale přesvědčili, že tato dobročinnost má smysl.

A tak příští rok před Vánocemi v sokolovně na shledanou. Jarka Krejčová, Strakonice