V Chelčicích, Truskovicích a také na Lhenicku jsme mohli společně prožít dva nečekané dny – setkávání a darování.

Pomoc potřebným. | Foto: Foto: Klára Kavanová Mušková

Díky Potravinové bance Jihočeského kraje, z.s. a obci Chelčice jsme se mohli zapojit do řetězce organizací, které na jedné straně zachraňují potraviny a současně pomáhají těm nejpotřebnějším, seniorům a rodinám s dětmi. Těm, kterým věk anebo péče a starost o rodinu stěžuje dnešní, tak nelehkou situaci.

Setkali jsme se s velice pěknou odezvou od všech, kteří byli mile překvapeni a za tento dar také vděčni. Vážili si této pozornosti a vědomí, že nejsou v této době sami, že na ně někdo myslí a že život na vesnici není životem v izolaci, byl možná větším darem než taška s mléčnými výrobky, původně určeným pro školáky.

Myslím, že právě zájem o druhé je tím největším pokladem. Není marný a zbytečný čas, ve kterém se nyní všichni učíme myslet na druhé, a učíme se naslouchat, co druzí říkají… A nebo také neříkají nebo říct nedokážou.

Ráda bych poděkovala konkrétně Potravinové bance Jihočeského kraje za jejich velkorysý dar, panu starostovi Jiřímu Iralovi, který pro potraviny do Českých Budějovic osobně zajel, kolegyním z Chelčického domova sv. Linharta, které toto vše domluvily a pomohly potraviny distribuovat a také rozvést. Děkuji pečovatelkám z naší pečovatelské služby za distribuci na Chelčicku, pečovatelkám Ledaxu za distribuci na Lhenicku i panu starostovi Václavu Troblovi za distribuci v Truskovicích. Zkrátka tolika lidem, kteří se zapojili jakoukoli pomocí.

Úsměvy každého, kterému tato lidská pozornost udělala radost, jsou pro mne zářivější než všechny světské poklady. Věřím, že takových pozorností k druhým je kolem nás víc. Napište nám a podělte se s námi o ně…