Příslušníci 252. protiletadlového raketového oddílu kapitán Lukáš Perný a nadrotmistr Jaroslav Nábělek každoročně organizují extrémní dálkový pochod s názvem Military Death March. Pochodem chtějí připomenout a uctít památku žen a dívek, jež zahynuly během pochodu smrti, který byl zahájen koncem ledna 1945 z koncentračního tábora Grünberg a skončil 4. května téhož roku ve Volarech na Šumavě.

Strakoničtí opět přispěli do Vojenského fondu solidarity. | Foto: Martin Kresta

I letos se strakoničtí rozhodli věnovat část výtěžku do Vojenského fondu solidarity. Symbolický šek v hodnotě 40 000 Kč převzala předsedkyně výboru Vojenského fondu solidarity brigádní generálka Lenka Šmerdová z rukou organizátorů akce ve čtvrtek 10. září 2020 v budově Generálního štábu.

„Z výtěžku pochodu pravidelně přispíváme na řadu projektů. Kromě Vojenského fondu solidarity a Nadace policistů a hasičů je to například finanční pomoc na obnovu hřbitova ve Volarech, kde jsou pochovány oběti pochodu smrti z roku 1945,“ vysvětluje kapitán Perný a dodává: „Společně s obecně prospěšnou společností KreBul se nám například podařilo zřídit knihovnu věnující se tématu holocaustu.“

„Velice mě těší, že organizátoři akce opět tak jako minulý rok přispěli do Vojenského fondu solidarity štědrou částkou. Stali se tak pravidelnými dárci, za to jim patří velké poděkování,“ zhodnotila generálka Šmerdová a současně ocenila jejich úsilí, které vynaložili během organizace a pořádání takto významné a záslužné akce.

Od roku 2014, kdy se pochod konal poprvé, pomohli vojáci také několika dětským domovům. Stále ovšem přicházejí i s dalšími novými projekty.