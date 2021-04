Žďákovský most, který spojuje kostelecký a orlický břeh řeky Vltavy na Písecku, slaví výročí. V úterý 27. dubna tomu bude 54 let od doby, kdy byl slavnostně uveden do provozu.

Stavba Žďákovského mostu. | Foto: Archiv obce Orlík nad Vltavou

Prostřednictvím archivních snímků můžete nahlédnout do doby jeho stavby. Zajímavostí je, že se o spojení obou břehů Vltavy u dnes zatopené obce Žďákov, po které se most jmenuje, uvažovalo už v roce 1941. Stavba samotného mostu ale začala až v roce 1956 a trvala s přestávkami až do roku 1967, kdy byl 27. dubna Žďákovský most slavnostně uvedený do provozu.

Ocelovou konstrukci mostu smontovaly Hutní montáže Ostrava v letech 1963 až 1965. Původně se měla montovat nad nezatopeným územím, ale protože se výstavba přehrady urychlila a mostárny nestihly dodat mostní konstrukci ve zkrácené lhůtě, montovalo se nad vodou.

V roce 2001 mu byla udělena cena Most století v kategorii ocelových silničních mostů.