Ve středu 18. listopadu konečně nastal dlouho očekávaný okamžik a žáci 1. a 2. tříd se nám vrátili do naší ZŠ F. L. Čelakovského na prezenční výuku.

Po měsíci jsou prvňáci a druháci zase zpět ve škole. | Foto: Jitka Marešová

Žáci i učitelé šli do školy s nadšením a vypadalo to stejně jako 1. září. Úsměv na tváři a radost nikomu nezkazilo ani to, že musí všichni trávit celé vyučování s rouškami.

Nyní čeká učitele nelehký úkol, a to vyrovnat u všech žáků úroveň školních znalostí získaných během distanční výuky na stejnou linii. U žáků to bude podobné, protože se budou muset z domácího prostředí přeorientovat zpátky na školní režim. Přejme si tedy, ať už nás dále nečekají žádné komplikace a mohou se do škol brzy vrátit i ostatní žáci.