Jedno z dalších míst na Šumavě, které má své kouzlo, jsou Horní Hrádky.

V této chaloupce bydlela u své tety hlavní hrdinka ze seriálu Policie Modrava. | Foto: Zdeňka Jůzková, Radomyšl

Nevíte kde je hledat? Trochu vám to usnadním. Informační vlčí centrum při cestě ze Srní na Modravu jistě mnozí znáte a tím máte vyhráno. Právě od centra se vydáte po směrovkách do kopce až postupně dojdete v místa, kde byly roztroušeny chalupy Horních Hrádek – dnes je zde jen pár víkendových chalup a penzionů. Zde ještě nedávno stála roubená chaloupka z fotografie. Jistě jí poznáváte, ano zde bydlela u své tety hlavní hrdinka ze seriálu Policie Modrava. Bohužel už je do základu zbouraná. V roce 2020, kdy jsme pořídili fotografie, nás místní informovali, že jí bude muset majitel díky dřevomorce zlikvidovat. Škoda, ale možná se dočkáme nové.

Celé okolí Horních Hrádek je krásné, nedaleko je Kamenný dům, kde často přebýval K. Klostermann u své tety a strýčka. Po trochu příkré cestě do skalnatého údolí lze dojít k řece Vydře, přejdete přes nový Klostermannův most a ocitnete se na naučné stezce Povydří, které vede z Antýglu na Čenkovu pilu. Přes Horní Hrádky se dostanete také po Klostermannově stezce až na známou Rokytu. Opravdu doporučuji navštívit tento kout Šumavy.