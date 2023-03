Čas plyne a tato dáma se před deseti lety u maturitních zkoušek setkala s Markem Tylem, ten učí též na gymnáziu, ale pro změnu v sousedním Písku, fyziku a matematiku. To samo o sobě ještě není nijak zvlášť zajímavé. Významným se toto setkání stává až ve chvíli, kdy z jejich rozhovoru vyplynulo, že jsou oba aktivní hudebníci a navíc se stejným cítěním a hudebním zaměřením. Tak se stalo, že Marek přibyl do kapely "No Nasdar", ale toto uskupení po necelých třech letech ukončilo svoji činnost a tehdy vzniká duo PŘIMĚŘENĚ. Podle slov Lenky se pro "značku" PŘIMĚŘENĚ rozhodli jednoduše proto, že všechno dělají tak nějak přiměřeně. Jsou přiměřeně zapálení, přiměřeně neprofesionální, mají přiměřené ambice, přiměřená je i tvorba repertoáru, přiměřeně zkouší a přiměřeně vystupují. Rádi hrají pro potěchu sobě i jiným. Nejraději v komornějším prostředí. Takový azyl bezesporu nabízí strakonická čajovna Pod stolem, kde se na folkových večerech schází skvělé publikum. Dlužno ještě dodat, že Marek je skladatel a kytarista, Lenka dodává texty, zpívá a hraje na perkuse. Výsledkem této spolupráce jsou dva hudební nosiče. V roce 2015 to bylo album SNĚHOBÍLÉ a v roce 2019 další album ZODPOVĚDNÉ.