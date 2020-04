Nouzový stav v České republice s sebou přinesl v tisících domácností mimo jiného i každodenní vymýšlení obědů a večeří. A vymyslet jiné jídlo na každý den, může být oříškem.

Koláč podle Lucie Váchové. | Foto: Lucie Váchová

Obzvlášť s ohledem na to, že mnozí nechtějí do obchodů vyrážet několikrát týdně. Inspirujte ostatní, pošlete na nám na e-mail: leona.frohlichova@denik.cz váš oblíbený recept i s vaší autorskou fotkou hotového jídla nebo upečených sladkostí. Nezapomeňte připojit vaše jméno a bydliště. Recepty s fotografiemi pak zveřejníme na webových stránkách vašeho Deníku. Zapojíme se i my, redaktoři, a ukážeme vám na webových stránkách vašeho Deníku naše oblíbené recepty.