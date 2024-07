Koncem každého školního roku prožívají čerství absolventi prvních tříd významný den, kdy jsou pasování na rytíře řádu čtenářského. Je to okamžik, kdy se malí čtenáři dostávají do světa knih, příběhů a nekonečných dobrodružství.

Za jeden rok děti udělají obrovský pokrok. Naučí se písmenka skládat do slov, slova do vět a věty do celých příběhů. A jejich snaha dojde zúročení právě ve chvíli, kdy se z nich stávají čtenáři.

Poděkování za trpělivost a předávání znalostí patří učitelům i rodičům.

Nositelem akce je Šmidingerova knihovna Strakonice a pasování se účastní vždy starosta či místostarosta města. Věříme, že knihy, které budou noví čtenáři brát do rukou, jim přinesou mnoho radosti a poznání.