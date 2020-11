Parádní Halloween si užili i v Lažánkách

Čtenář reportér





Veselé halloweenské fotky nám do redakce zaslala Marie Kovářová z Lažánek. "V této smutné době jsme si focením zpříjemnili podvečer. Naše fenka Salina se na focení těší, protože čeká na pamlsek. Vloni se ovšem fotilo celé příbuzenstvo, strýc z Blatné 94 let, teta Věra 84 let a manželovy sestry a švagr František," píše Marie Kovářová.

Umět si udělat legraci, to je důležité v každé době. | Foto: Marie Kovářová