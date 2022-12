Velkou oslavu stých narozenin jsme uspořádali paní Vavruškové v domově pro seniory ve středu 16. listopadu 2022. Jako bývalá členka Sokola má ráda sport, v mládí bývala nadšenou gymnastkou, proto jsme si pro ni připravili překvapení, sportovní vystoupení malých gymnastek z DDM Vodňany. Nadšená oslavenkyně by si byla nejraději s děvčaty zacvičila.

Gratulovat přišla nejen ředitelka domova Daniela Davidová, ale i starosta Bavorova Petr Šafránek, v Bavorovských Svobodných Horách, které pod město spadají, paní Marie totiž bydlela. Na oslavě nechyběla ani rodina paní Vavruškové a samozřejmě ostatní senioři a zaměstnanci domova. K poslechu nám hrál na harmoniku pan Miroslav Hrdlička, který se s naší oslavenkyní dlouhá léta zná.

Paní Vavrušková měla z celého překvapení velkou radost a nás moc těší, vidět ji šťastnou a spokojenou. Co na naší seniorce obdivujeme, je její životní houževnatost a bojovnost. A co můžeme závidět? To je její fyzická kondice.

Paní Vavruškové přejeme mnoho zdraví…

Za celý pracovní tým CSP Vodňany, ředitelka Daniela Davidová