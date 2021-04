Byla tehdy polovina srpna, když jsme se rozhodl, že bych si chtěl nafotit sysly.

Nakonec se focení syslů vydařilo. | Foto: František Novotný

Slyšel jsem o několika lokalitách kolem Slap, Orlíku nebo o kempech v tomto okolí. Požádal jsem proto kamaráda, též fotografa přírody, o radu, kam se za sysly vydat. Dozvěděl jsem se, že v těchto místech vlivem činnosti lidí syslové už téměř vyhynuli. Ale nabídl se, že se mnou pojede na lokalitu u Mladé Boleslavi – sídliště Radouč. Vyjeli jsme brzy ráno, abychom s východem slunce byli na místě. Tam mě překvapilo velké množství divokých králíků, snad stovky. Neviděl jsem jediného sysla, tak jsem začal fotit králíky. Bylo krásné teplé ráno, sluníčko již příjemně hřálo, ale sysly jsem stále neviděl. Zapochyboval jsem, zda vůbec nějakého nafotím. Po osmé hodině jakoby na povel louka ožila množstvím syslů. Bylo to něco neskutečného, co se jen tak nevidí.

Tuto jedinečnou lokalitu s tak velkým výskytu syslů navštěvuje značné množství lidí, ale zdá se, že syslům toto nevadí, spíše naopak, tím je toto místo méně ohroženo predátory. Jediným nedostatkem je, že návštěvníci této chráněné lokality chodí s volně pobíhajícími psy mimo vyznačené chodníčky a někteří krmí sysly pečivem přestože jsou zde vyvěšené tabule jak se chovat a čím je možné syslům přilepšit.

Ještě se zmíním o králících v této lokalitě. Fotografuji přírodu a jsem i myslivec. V naší honitbě, stejně jako v jiných, jsme se pokoušeli vrátit divoké králíky zpět do honitby, ale bez úspěchu. Zde jsem si uvědomil, že by se muselo vysadit takové množství králíků, aby pokryly ztráty způsobené predátory a ještě zbylo dost pro reprodukci. Toto platí rovněž i pro reintrodukci jiné zvěře, např. koroptví, zajíců apod. Bohužel na podzim roku 2020 jsem se dozvěděl, že divoké králíky, kteří žili v kolonii syslů, postihla myxomatóza a hromadně začali vymírat.