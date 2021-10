Blatenský fotofestival si po dobu své existence získal přízeň pro svoji nezaměnitelnou atmosféru a kvalitní dramaturgii. Od začátku festivalu jsou do malého jihočeského města zváni ti nejlepší z oboru a nabízí se jak vystavujícím, tak i veřejnosti dvoudenní zajímavý program.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.