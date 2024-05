Výbuchy až záchvaty smíchu provázely téměř dvouhodinové talk show ve strakonickém domě kultury, jehož hlavním protagonistou byl módní návrhář kubánského původu Osmany Laffita.

Osmany Laffita svou roztomilou češtinou vyprávěl své životní peripetie o příchodu z Kuby do tehdejšího Československa. | Foto: Jaroslava Krejčová

Vyprodaný sál v úterý 14. května smíchy plakal, to když Osmany svou roztomilou češtinou vyprávěl své životní peripetie o příchodu z Kuby do tehdejšího Československa v roce 1987. Jeho maminka ho odsunutím do Evropy chtěla uchránit před možným trestem, protože musela odcestovat do Angoly a věděla, že její syn je gay, za což na Kubě hrozilo až pětileté vězení. Pod hlavičkou výměnného pobytu měl v Praze studovat konzervatoř, ale Osmany, v Havaně vystudovaný akademický malíř, měl absolutní hudební hluch, na což profesoři samozřejmě přišli a po třech měsících mu doporučili, aby se hudbě nevěnoval. A tak musel do kolbenky. Historky z fabriky na pneumatiky, z továrny na boty a další se snad ani nedají vymyslet.

Úspěšný módní návrhář, který si založil i svou vlastní kosmetickou značku, naprosto nenásilně zatáhl do své show i publikum a moderátorku Evu Decastelo vlastně skoro nepustil ke slovu. Dalším hostem byla zpěvačka Barbora Mottlová. Eva Decastelo charakterizovala Osmanyho Laffitu jako kubánského Miroslava Donutila. Jeho vypravěčské umění bylo strhující, což vyprodaný sál náležitě ocenil aplausem.