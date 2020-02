Jiřina Bauerová z Podolí u Radomyšle oslavila v minulých dnech 95. narozeniny.

Jiřina Bauerová | Foto: Luboš Peterka

Narodila se 13. února 1925 v Davli u Prahy.V dětství se několikrát s rodiči stěhovali za prací. Do jižních Čech se odstěhovali ve třicátých letech minulého století. Bydleli v Katovicích, kde Jiřina chodila do místní „měšťanky“. Za války pracovala ve Zbrojovce, ve Strakonicích. Poté se odstěhovali do západních Čech, do Chebu, kde pracovala v závodu Eska. V Chebu se také vdala a pak se odstěhovala s manželem zpět do jižních Čech. V Podolí žije od roku 1952. Jiřina má čtyři děti, devět vnoučat, 16 pravnoučat a jedno prapravnouče. Celý život se snaží brát vše s nadhledem. Její oblíbené jídlo je knedlo - vepřo - zelo, k tomu skleničku piva a každé ráno „cuc“ rumu.