Oprava mostu v Dobevi zavřela silnici z Písku na Strakonice. Takhle to tu vypadá

/GALERIE, VIDEO/ Do poloviny prosince 2022 byla měla trvat uzavírka mostu v Dobevi. Lidem, kteří jezdí do práce ze Strakonic do Písku a opačně, se značně zkomplikovala cesta za výdělkem. Stejně jsou na tom i žáci, kterým tudy běžně jezdí autobusy do škol.

Oprava mostu v Dobevi. | Video: Hana Růžičková

Kvůli opravě mostu, který se nachází na konci obce ve směru na Písek, je silnice uzavřená od 12. září 2022. Objízdné trasy jsou vedené přes Kestřany a Novou Hospodu. Uzavírka je plánovaná do 10. prosince 2022. Autobusová zastávka ve Staré Dobevi je zrušená, lidé mohou využívat jen zastávku v Nové Dobevi. Dočasné jízdní řády najdete v naší galerii na webových stránkách obce i na stránkách dopravce. Za fotky a videa z oprav mostu v Dobevi děkujeme Haně Růžičkové