Prachatické Slavnosti solné Zlaté stezky se uskutečnily už po třicáté. Historii a rozkvět města ve 14. a 16. století si připomněly v pátek 24. a v sobotu 25. června. Děkujeme Haně Rabenhauptové za fotografie.

Prachatické Slavnosti solné Zlaté stezky | Foto: Hana Rabenhauptová

Páteční program pro děti přichystal Dům dětí a mládeže. Vystoupila kapela Doubravanka, zazpíval Jiří Zonyga s kapelou Větry z jihu. Slavnosti byly zahájeny v 18 h. Návštěvníci si užili vystoupení hudební skupinu Cink, skupinu historického šermů Fedrfechtýři, ohňovou show Chůdadlo, Olgu Lounovou, kapelu Trautenberg či Second Hand Kabát revival. V sobotu vyšel do ulic kostýmovaný renesanční průvod. Program pro děti připravil KreBul. K vidění bylo divadlo Utopené dějiny aneb O rybníkáři Kubovi a bábě Slepičkové v podání hudebně-divadelní skupiny Rybníkáři. Slyšet byly středověké písně, vystoupila taneční skupiny Fioretto, zahráli Šumavanka, Rybníkáři, vystoupili Wildsticks & The Brassband, na pódiu stanul Pekař a minutu před půlnocí završil festival ohňostroj.