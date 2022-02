V listopadu 2021 jsme se rozloučili s malířem, který by se přesně na Štědrý večer dožil 89 let. Ač rodák z Dožic, kde mu místní postavili důstojný pamětní kámen s deskou, část mládí prožil s rodiči a sourozenci v Blatné.

Je nás již poskrovnu, kteří pamatují, když hezký, černovlasý mladík vycházel z tajemného domu u Kohnů, jež stával v místech dnešního kruhového objezdu na konci náměstí Míru. Odtud vyjížděl vlakem do gymnázia v Strakonicích, kde rozvíjel jeho výtvarný talent profesor Rejžek, častokrát se stavěl u malíře Karla Hildprandta ve Škvořeticích.

Pak následovala studia na Vyšší škole uměleckoprůmyslové a v roce 1957 na Akademii výtvarných umění v Praze u profesora Vlastimila Rady, v jehož rodině dokonce nějaký čas bydlel. Následuje absolutorium s hlavní cenou AVU za rok 1963, získává čestný rok na AVU, v roce 1966 absolvuje tříleté aspirantské studium, v roce 1970 následuje studium na Mezinárodní mozaikářské škole v italské Raveně, kterou vedl prof. Giussepe Sallieti.

Po návratu v roce 1971 se vrací na AVU jako asistent profesora Františka Jiroudka. Po 15 leté pedagogické praxi získává v roce 1986 titul docenta, je vedoucím krajinářské a figurální školy na AVU.

Ani po získání vysokých poct a postavení nezpychl, vážil si studentů, často s nimi jezdíval na studijní stáže do jižních Čech a přímo k Labuti, největšímu rybníku na Blatensku , blízko jeho chalupy a ateliéru na Laciné. Výmluvná i úsměvná je příhoda, kterou mně vypravovali malíři Pešek ze Škvořetic a Josef Synek z Blatné. Jednou Pešek rozmaloval obraz a dlouho nevěděl, jak dál. Přišel za malířem Synkem a ten mu v legraci poradil: Pojeďme za docentem Karmazínem, Jirka bude vědět. Tak se vypravili a jeli přímo na Akademii do Prahy. Jiří se zachoval jako kavalír, provedl budovou, nakonec šli do jeho ateliéru, vzal několik štětců, namíchal barvy a pár tahy profesionálně vyřešil složitou kompozici obrazu k úplné spokojenosti malíře Peška.

Zásluhou pracovníků městské galerie v Blatné a díky pochopení paní Jany Geremenisové ze zámku a hlavně díky rodině Karmazínových jsme v minulých letech mohli vidět dvě výstavy našeho malíře doma v Blatné. Jeho poslední reprezentativní výstavu pak malíř s rodinou uskutečnili v Nepomuku, kde jsme mohli spatřit množství jeho kreseb, olejů, zrcadel i porcelánu. Malíř s nápadem Nepomuckých ochotně souhlasil nejen proto, že se v nedalekých Dožicích narodil, ale v mládí v Nepomuku s rodiči též bydlel a dokonce tam v kostele ministroval. Sám přiznával, že krásné krajiny kolem Dožic, Vrčeně, Kláštera, Nepomuku, Zelené Hory ho fascinovaly a měly na jeho dětskou duši a rannou výtvarnou tvorbu výrazný vliv.

Jsem rád, že jsem měl možnost sledovat malířské dílo Jiřího Karmazína od mladých let, kdy chodil se skicákem a dychtivě kreslil lidi, zvířata, domy, dvory a krajiny. Ochotně kreslil přes dvě strany obrázky do památníků žákům jeho sestry Marcely, učitelky na ZŠ v Blatné. Sledoval jsem, jak si vypracoval svůj vlastní osobitý způsob kresby i malby a tak si přirozeně vytvořil svojí dominantní pozici v malířské komunitě. Malířské ostruhy získával v nesčetných samostatných i společných výstavách a mnohých realizacích v architektuře. Jeho díla dosáhla nejvyššího uznání a ocenění a jsou zastoupena v soukromých, veřejných i státních galeriích nejen u nás, ale i v cizině. Na mne nejvíce zapůsobilo rozměrné barevné plátno "Svět divadla" v technické budově Národního divadla. Malíř Jiří Karmazín patří mezi ty umělce, kteří dosáhli uznání i přes některé úklady již za svého života. Těšil se ze svých úspěchů a hlavně měl radost ze svých potomků, v nichž úspěšně rozvíjel výtvarné nadání.

Malíř zemřel, ale jeho dílo stále žije. Bude nás dále těšit, bavit, povzbuzovat, inspirovat a povznášet. Jiří Karmazín je pochován do rodinného hrobu na hřbitově v Blatné. Hrob rodičům sám vkusně vyzdobil za svého života barevnou mozaikou.

Karel Zíka