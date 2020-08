Přesto, že lékařka Diana Apetauerová žije již téměř třicet let v Bostnu, ráda se vrací do svých rodných Strakonic, na které je pyšná.

"Děkuji Vám za vše, dali jste mi naději," vzkazuje Strakoňákům prof. MD Diana Apetauerová. | Foto: Archiv Diany Apetauerové.

Jako rodačka ze Strakonic se ráda vracím do známých míst, domů. Téměr 30 let žiji daleko za Atlantikem v krásném Bostonu ve státě Massachusetts, kde pracuji jako lékařka- neurolozka. Do Strakonic jezdím minimálně jednou do roka, navštívit mé rodiče, přátele, kolegy z nemocnice. Většina mých návštěv je spojena s věcmi velmi příjemnými a krásnými, vzpomínkami na mládí a setkáváním s mými nejbližšími. Již několikrát jsem též přivezla slavné bostonske profesory, abych jim nejen ukázala krásu naší vlasti, ale abych se s nimi mohla podělit o úspěchy česke medicíny. Jsem pyšná na to, že pocházím z tohoto města a chtěla bych vám občané tohoto města poděkovat za to, jací jste.

Letošní návštěva Strakonic byla jedna z těch návštěv smutnějších, protkaná zdravotními komplikacemi mých nejbližších. V momentech bolesti a smutku se vždy snažíme nalézt něco, co nám dodá sílu a naději. A tou nadějí jste byli právě vy, občané tohoto města. Mnohočetné návštěvy na úřadech, v nemocnici, veterině, obchodech či cukrárně byly vždy doprovázeny ochotou, pochopením a snahou pomoci. Každé přívětivé přijetí bylo pohlazením na mém bolavém srdci. Specialní poděkování patří panu řediteli MUDr. Fialovi, MUDr. Pelíškovi a celému kolektivu neurologického oddělení, a taktéž MVDr. Vačkářovi. Strakonická Nemocnice nám již mnohokráte poskytla špičkovou péči spojenou s vynikající odborností a lidskostí, a ani letos nezklamala.