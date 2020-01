Minulé pochody kompletně „prošlapaly“ katastrální hranici Tažovic, znovuobjevily zapomenutý vrch Tyterec u Zvotok, zaniklou Starou Škůdru, tajemnou „Kapličku“ nad Ohrazenicemi i Bučí horu nad Tažovickou Lhotou. Letošní výprava „přes hranice“ proto směřovala do dalšího sousedního katastru, na Volenicko. S cílem připomenout si v neustálém běhu času zajímavá, ale polozapomenutá místa regionu.

Výprava se definitivně srovnala u tažovického mlýna, známého nejen pověstí o čertech, ale i pravidelnými divadelními večery se stovkami diváků. Po nezbytné společné fotografii vyrazila směrem na Volenice kolem kopce Na Vrchu. Ve třicátých letech minulého století se na něm pálily velmi oblíbené Masarykovy vatry, spojené se zpěvem i recitací básní. Podle místní kroniky spojovaly tehdy ohně na kopcích celé Pošumaví.

U můstku přes Mačický potok pod vrchem Potočňákem následovala odbočka kolem říčky Kolčavy k bývalé cihelně. Vznikla počátkem minulého století a cihly se zde pálily ještě po druhé světové válce. Pamětníci připomněli, že za školních let v tažovické škole sem chodili s paní učitelkou Divišovou a z cihlářské hlíny si doma v kamnech vypalovali své malé cihličky. Dnes je areál cihelny přestavěn na kemp, nabízející krásnou přírodu, klid i pravé ovčí sýry. Následovala nejnáročnější část každého pochodu, výstup z údolí se zastávkou u Židů zahrady při silnici z Volenic do Tažovic. Jméno odkazuje na bývalého vlastníka ovocného sadu, kterého pamětníci vzpomněli v souvislosti s jablky, která jim vždycky na podzim nabízel, když občas chodili z volenické školy domů pěšky.

Ve studeném, ale krásném slunečném počasí přišla k chuti „jídelní“ zastávka s opečenými buřty, horkým grogem, studeným pivem a neustálým hovorem a vzpomínáním. Výletníci tím nabrali sílu na výstup k blízké kapličce Svatého Jána nad Volenicemi při okraji vrchu Čepenec, mezi starými lipami. Nově opravené, s malovaným Svatým Václavem a Pannou Marií a s nádherným výhledem. Podle místních pověstí místo energeticky velmi silné. Na sklonku období první republiky opět využívané pro Masarykovy vatry a také jako vojenský protiletadlový pozorovací bod. Donedávna tu pálila svého „Jidáše“ i mladá volenická chasa v rámci Velikonočního řehtání a třeba se k této tradici ještě někdy vrátí. Podobně, jako se snad ke své funkci vrátí stará polní cesta z Volenic do Ohrazenic, po dlouhá léta bezmyšlenkovitě zavážená všemožným odpadem. Zasloužila by si to.

Výprava po ní sestoupila k mlýnu a po přechodu staré kamenné lávky ji čekalo posezení na ohrazenické návsi. Stále pevnou vazbu Tažovic a Ohrazenic, dříve jedné obce, vždy spojená pracovně i kamarádsky potvrdilo příjemnější pohoštění, vánoční cukroví, jednohubky, horký čaj a káva. Některá s rumem. Jiná se zelenou… Vzpomínání přibývalo a teprve s počátečním studeným soumrakem se všichni vydali zpět do svých domovů.

Pěkné to bylo. Moc. Určitě si všichni přítomní přejí, aby se neopakovatelná přátelská novoroční atmosféra přenesla do pohody celého roku 2020.

Miroslav Šobr, starosta SDH Tažovice