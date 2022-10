Ani po 130 letech není rozvoj nemocnice u konce. Jen za posledních 10 let byla do inovací investována více než miliarda korun a plány jsou i na další roky.

K oslavám patří i vzpomínky, a tak nemocnice ke svému jubileu připravila výstavu o své historii. Navštívit ji můžete až do 30. října 2022 v Maltézském sále v areálu strakonického hradu, a to od úterý do neděle od 10 do 16 hodin.

Za pozvánku a malou ochutnávku fotek z výstavy děkujeme Kateřině Koželuhové z Nemocncie Strakonice, a.s.