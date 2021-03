Příspěvek o očkování své maminky zaslala do redakce Věra Smíšková.

Absolvovala jsem ve Strakonicích očkování proti koronaviru COVID-19. Nejsem přímo ze Strakonic a tak jsem poprvé dojela do Nemocnice, kde musím ocenit milé přijetí a krásné zacházení ze strany lékaře i sestřičky, ale ještě více mě překvapilo očkovací centrum, kde jsem dostala druhou dávku vakcíny. Dne 4. března 2021 byli zdravotní sestřičky a pomocný personál úžasní, také příchod a odchod pro očkované byl dobře vyřešen. Za to patří dík všem, kteří se o to zasloužili.