Sváteční ráno začalo nám všem – rodičům, babičkám, dědečkům a dalším rodinným příslušníkům, kolegyním a zejména pak dětem, z nichž šestnáct přišlo do školy vůbec poprvé, velmi netradičně. Zahájili jsme nový školní rok poprvé v téměř dvousetleté historii zdejší školy na cizí půdě, neboť v naší historické budově probíhá modernizace a rekonstrukce.

Ve Střelských Hošticích začal nový školní rok. Prvňáčky čekalo pasování. | Foto: Archiv ZŠ Střelské Hoštice

Až se po Novém roce budeme moci vrátit do naší budovy, budeme učit v nové polytechnické učebně, svezeme se výtahem a díky klimatizačním a rekuperačním jednotkám budeme mít ve škole příjemné klima nejen díky kolegyním a všem dalším zaměstnancům školy, ale i díky nové technice. Do té doby nám poskytla bezchybný azyl místní škola v přírodě, do níž jsme přestěhovali celou školu včetně mateřáčků.

Prvňáčky dnes čekal slavnostní akt pasování na školáky, který proběhl venku a všichni jsme si ho užili. Pak mohli poprvé vstoupit do své třídy a zažít ten pocit, na který se z dětství pamatujeme snad všichni – vůně nových učebnic, sešitů a dalších školních potřeb a dárečků. Ostatní děti přivítaly v novém prostředí paní učitelky ve třídách.

Moc nám všem přeju, aby nastávající školní rok přinesl jen samá příjemná překvapení, aby se nám ve škole dařilo, abychom překonali všechny problémy a abychom společně zažili pocit uspokojení, spoustu legrace a zábavy při učení, při sportu a ve školní družině.

Naše školní dny budou trochu jiné, než ty tradiční. Bez zvonění, v cizím prostředí, ale školu dělají lidé v ní a já věřím, že se budeme denně potkávat rádi a s úsměvem, tak jako prvního září.

Chtěla bych poděkovat všem zaměstnancům školy, obecního úřadu a dobrovolníkům, kteří se podíleli na vyklízení naší kmenové budovy, na stěhování a na zařizování zdejších náhradních prostor.