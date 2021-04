Velikonoční koledování v Újezdu u Vodňan. Podívejte, jak se koledníci v roce 2019 vydali s pomlázkou a řehtačkou do vsi.

Koledníčci z Újezdu u Vodňan v roce 2019. | Foto: Karel Burda

V malé obci Újezd u Vodňan se nikdy nemohou koledníci dočkat Velikonočního pondělí, a tak již koledují na Velký pátek. Není to zrovna běžné, ale prý je to již tradice - asi aby to stačili do Velikonočního pondělí zkonzumovat. V každém případě by byla na místě osvěta, co to vlastně Velký pátek je.