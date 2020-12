OBRAZEM: Dobové pohlednice s tématikou mikulášské obchůzky

V sobotu 5. prosince by měli chodit od domu k domu Mikuláš a čerti, ale jak to bude letos probíhat doopravdy, to se ještě uvidí. Pro připomenutí pár obrázků na starých pohlednicích.

Dobové pohlednice s tématikou mikulášské obchůzky. | Foto: Archiv Jana Malířského