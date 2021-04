Děti se v pondělí 12. dubna vrátily do škol. Najdete v galerii svého školáčka?

ZŠ J. A. Komenského Blatná. | Foto: Archiv školy

Děti v pondělí čekal nejen návrat do škol, ale také první školní testování. Na výuku mohli jen ti, kteří měli negativní test na koronavirus. Testování je teď čeká dvakrát týdně.

Do školy se ale nevracejí všechny děti. Počánaje 12. dubnem mají takzvanou rotační výuku. To znamená, že se třídy po týdnu střídají ve výuce doma a ve škole. Běžná výuka je pak možná v malotřídkách a speciálních školách.

Školy se kvůli epidemii zavřely od 1. března.