Jelikož všichni dobře víme, co se děje nedaleko od hranic našeho státu, dovolujeme si vás poprosit o spolupráci. Jménem pracovníků/záchranářů Oblastního střediska Strakonice chystáme akci - pomoc Ukrajině. Jelikož i v našich řadách pracuje vynikající kolega, kamarád, záchranář, který se na Ukrajině narodil a část jeho rodiny tam v těchto zlých časech dále pobývá - rozhodli jsme se pomoci! V době "covidové" pomáhala společnost a lidé nám, tak nyní je čas, abychom i my pomohli jinde, tam, kde je to aktuálně potřeba.