Nová prodejna ve Strakonicích nahradí tu původní. Čím se bude lišit?

Nová prodejna je postavena udržitelně se spoustou moderních technologií. Prodejní plocha je vytápěna odpadním teplem z chladícího zařízení, osvětlena úsporným led osvětlením. Chladící boxy jsou osazeny dveřmi, které šetří energii a na parkovišti nebudou chybět elektronabíjecí stanice pro elektromobily a elektrokola.

Co se stane s původní prodejnou?

Objekt původní prodejny se bude prodávat.

Jaký sortiment na zákazníky čeká v nové prodejně? Na co se mohou těšit?

Vedle běžného sortimentu jsme si pro naše zákazníky připravili rozšíření sortimentu regionálních dodavatelů. Budeme mít kávu z pražírny z jihočeských Drahonic, sušené maso od Jihočeské Jerky, džemy z rodinné firmy Vališ nebo produkty z Ježkova statku a mnohem víc. Přibude i masový pult s nabídkou masa z našeho vlastního masozávodu a moderní technologie pro snadný nákup jako je K-Scan.

Na co se nejvíc těšíte vy?

Těším se na krásné moderní prostředí pro své zaměstnance i zákazníky. Na jejich úsměvy, spokojené tváře, poděkování a motivaci do další práce. Na to, že všichni budeme hrdi na to, že pracujeme v tak krásném prostředí, nejhezčí prodejně v širokém okolí. Je to pro mne velká výzva a ty já mám ráda.

Kde jste působila předtím, než jste se stala vedoucí strakonické prodejny?

Do Kauflandu jsem nastoupila na pozici vedoucí prodeje nonfoodu a nyní jsem už devátým rokem vedoucí prodejny. První moje prodejna, kterou jsem vedla, byla v Písku. Od roku 2017 pracuji ve strakonické prodejně. V roce 2020 jsem na rok odešla do Písku, kde prodejna procházela rozsáhlou přestavbou a v roce 2021 jsem se vrátila zpět do Strakonic.

Rozšířil se váš pracovní tým o další pozice?

Ano, bylo nutné rozšířit pozice o asistenty prodeje u masového pultu, pokladní, pracovnice úklidu a asistenty prodeje. Náš tým má přes 100 zaměstnanců.“

Jaké podmínky jste pro zaměstnance připravili?

Pro naše zaměstnance bylo vytvořeno moderní, hezké zázemí, kde je samozřejmostí společenská místnost pro odpočinek a praktická kuchyňská linka. Také budeme mít moderně vybavenou školící místnost s TV a projektorem.

Jaké akce budou čekat na zákazníky v den otevření?

Během středečního slavnostního dne čeká na zákazníky kromě akční nabídky produktů napříč celým sortimentem také zajímavý doprovodný program. Jsou přichystány workshopy pro děti, ochutnávky produktů našich privátních značek, soutěžní brána o nákup zdarma nebo vystoupení místního hudebního souboru. A nebude chybět Strakonický dudák.