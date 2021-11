Klub nabídne dětem a mladým lidem bezpečné zázemí pro trávení volného času, ale také odbornou podporu a pomoc těm, kteří se ocitnou v tíživé životní situaci.

Nízkoprahový klub bude sloužit dětem a mladým lidem ve věku 11 – 21 let z Vodňan a okolí. Zájemce o služby může přijít kdykoli v rámci otevírací doby a bezplatnou službu využívat i anonymně. Do konce roku 2021 bude klub otevřený dva dny v týdnu, vždy v úterý a pátek od 14 do 18 hodin. Od nového roku otevře denně.

