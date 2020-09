Během posledního zářijového týdne má veřejnost možnost bezplatně navštívit přes stovku nízkoprahových klubů. Mimo jiné i ten ve Strakonicích, který bude otevřený ve středu 23. září od 15 do 17 hodin. V Blatné se mohou lidé přijít podívat ve čtvrtek mezi 11. a 17. hodinou.

Blatenský nízkoprahový klub STATION 17 PREVENT. | Foto: Archiv PREVENT 99

Nízkoprahové kluby po celém Česku se v týdnu od 21. do 25. 9. otevírají široké veřejnosti. Do kampaně České asociace streetwork se letos zapojilo 124 terénních a nízkoprahových programů, mezi nimi i kluby neziskové organizace PREVENT 99 z.ú., CROSS ve Strakonicích a STATION 17 v Blatné.

Nízkoprahová zařízení poskytují služby pro děti a mladé lidi. Reagují také na aktuální situaci a kromě poskytování sociálních služeb a poradenství nyní také komunikují se školami a rodinami a nabízí pomoc s návratem do škol i distanční výukou.

Během posledního zářijového týdne má veřejnost možnost bezplatně navštívit přes stovku nízkoprahových klubů. Kromě nahlédnutí do činnosti a fungování klubů mohou zejména rodiče teenagerů v rámci bezplatného poradenství získat odborné rady ohledně problémů týkajících se dospívání jejich dětí.

V rámci Týdne nízkoprahových klubů bude klub CROSS ve Strakonicích pro veřejnost otevřen ve středu 23.9. od 15 do 17 hodin, klub STATION 17 v Blatné ve čtvrtek 24.9. od 11 do 17 hodin. V Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež STATION 17 PREVENT se návštěvníci budou moci seznámit třeba s mobilní aplikací alkoholová kalkulačka nebo si vyzkoušet hudební nástroje ve zkušebně včetně zpěvu do mikrofonu. Pro dětské návštěvníky budou prezentace formou soutěží s drobnými cenami v podobě sladkostí. „Musíme být pro děti a teenagery trochu jiný klub a trochu jiní dospělí, než jsou zvyklí z kroužků, sportovních klubů, z rodin nebo ze školy. Co si pod tím představit? Pokud možno nedirektivní přístup a obecně velkou porci tolerance. Výsledek je ideálně jejich (i naše) lepší orientace v problémech, kterými žijí, menší opoziční nastavení (pochopení) vůči institucím jakými jsou školy, rodiny, policie atd. a projití těmi několika hektickými lety do dospělého života bez vážnější úhony,” přibližuje poslání klubu Mgr. Miloš Kolman, vedoucí zařízení v Blatné. A dodává, že služeb jen jejich klubu v loňském roce využilo 164 dětí a mladých dospívajících.

Strakonický klub CROSS má na programu svého dne otevřených dveří hudební vystoupení Oksi Dorosh a Gypsy Strako Bend v Rennerových sadech. Návštěvníci mohou přijít na prohlídku nízkoprahového zařízení, seznámit se s jejich volnočasovými aktivitami a metodami práce s dětmi a mládeží a diskutovat s pracovníky. Právě odborná intervence těchto pracovníků snižuje rizika, která mladým dospívání často přináší. “Jsme rádi, když nízkoprahové kluby přijdou navštívit rodiče dětí v rizikovém věku nebo dokonce i učitelé, kteří děti a mladé dospělé mohou na tyto služby nasměrovat,” uvádí Martina Zikmundová z České asociace streetwork s tím, že během Týdne nízkoprahových klubů chtějí oslovit skrze své návštěvníky i další děti a mladé, kteří zatím do klubů nedocházejí. “Nemusí vždy jít o nějaký závažný problém, teenageři mají vůči dospělým přirozenou nedůvěru, v klubech často najdou v pracovnících parťáky,” dodává. Veškeré služby nízkoprahových klubů jsou klientům poskytovány zdarma.