Mezi knihami, po nichž se lidé pídí v antikvariátech, se velice často objevují Sedláčkovy Hrady, zámky a tvrze království českého. Protože v lednu jsme si připomněli 95. výročí úmrtí tohoto historika, archiváře a středoškolského učitele, dovolte mi malou poznámku k jeho dílu.

Jeho hlavní dílo Hrady, zámky a tvrze Království českého, zpracované na základě původních pramenů, se stalo východiskem i jeho dalších děl. Jedná se o neuvěřitelně rozsáhlé dílo. Je to 188(!) titulů, z nichž některé mají několik svazků.

August Sedláček (*1843, Mladá Vožice, † 1926, Písek) studoval městské, šlechtické i státní archivy, odbornou literaturu a vše, co zjistil, zaznamenával pečlivě do kartotéky. Proto také Písek, Mladá Vožice, Rychnov nad Kněžnou nebo Čáslav mu vděčí za to, že mají podrobně uspořádané dějiny města.

Jeho Místopisný slovník historie Království českého a Českomoravskou heraldiku zase oceňuje a doceňuje nejeden autor děl literatury faktu. Příklad tohoto autora a publicisty může být příkladem toho, že lidé, u kterých profesionální činnost splyne s osobní zálibou, mají ideální předpoklady k vytvoření významného díla.

Ivan Nikl