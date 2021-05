Netradiční návštěva přiletěla na zahradu Jakuba Dvořáka z Dunovic.

Dudek. | Foto: Jakub Dvořák

„Neobvyklý pták s dlouhým zobákem a pruhovanými zády se procházel po zahradě a přítelkyně ho vyfotila. Pak jsme přes internet zjišťovali, o co vlastně jde a přišli jsme na to, že to byl dudek,“ dodal Jakub Dvořák. Na zahradě se tento krasavec ukázal jen jednou, více už tu vzácnou návštěvu nepotkali.

Podle serveru myslivost.cz u nás dudek chocholatý žije v poměrně malém počtu v parcích, sadech, větrolamech, loukách s roztroušenými stromy a keři. Je asi 28 cm dlouhý, na hlavě, krku a těle hnědě rezavý, křídla a ocas má černobíle pruhovaný, na hlavě má rezavě hnědou chocholkas černými skvrnami na konci peří.