V letošním roce pořádá Atletický oddíl Atletika Písek a Interhotel America již 95. ročník Lesního běhu Kolem Ameriky. Na jubilejní ročník se v sobotu 16. října od 9 hodin sjede mezi třemi a čtyřmi stovkami sportovních nadšenců. Tento běh se také v letošním roce stal součástí seriálu sportovních akcí České unie sportu, jehož mediálním partnerem je Deník.

„Poslední dva roky jsme kvůli koronavirové situaci byli nuceni soutěž zrušit, a tak doufáme, že se nám letos podaří na tradici úspěšně navázat. Naším cílem není zorganizovat anonymní komerční akci, ale zajistit, aby závod s dlouholetou slavnou historií pokračoval stále dál,“ uvedl Ivan Čuřín z pořádajícího sportovního oddílu Atletika Písek.

Kolem píseckého lesoparku Amerika, jenž dal závodu název, se poprvé běželo v roce 1925. Vítězem se tehdy stal vytrvalec Karel Nedobitý, osminásobný mistr Československa a dvojnásobný olympionik. V jeho šlépějích vyrazí současní běžci z prostoru startu u Interhotelu America. Ranní hodiny budou patřit dětem, které se vydají od 9 hodin na distance odstupňované podle věkových kategorií. Předškoláky čeká 100 metrů, starší žáky, dorostenky a juniorky 1 730 metrů. V 10.55 hodin na trať 3 300 metrů vyběhnou dorostenci a junioři, v 11.05 hodin i ženy.

Ve 12 hodin odstartuje hlavní závod mužské kategorie na 8 130 metrů. Muži–mílaři starší dvaceti let a muži starší čtyřiceti let absolvují zkrácenou trať na 4 930 metrů. Také pro osmdesátníky je vypsaná trasa o délce 1 730 metrů.

„Pro vítěze máme připravené jako každoročně medaile, poháry a diplomy. Kromě toho budou ve hře rovněž finanční odměny, a to pro ty závodníky, kteří dokáží překonat některý z rekordů a zapsat se tak do historie,“ prozradil Ivan Čuřín.

Rok 1934 byl pro lesní běh "Kolem Ameriky" obzvláště významným, neboť byl poprvé pořádán také jako Národní mistrovství v lesním běhu. Do programu byl zařazen rovněž závod žen. Ve třicátých letech dosáhl závod mezi píseckými občany takové obliby, že soubojům na trati přihlíželo přes dva tisíce diváků.

Pořadatelé se střídali, v roce 1975 pořádala VTJ Dukla Písek již 50. ročník běhu. V roce 1989 začal pořádat závod Atletický oddíl TJ Sokol Písek pod vedením Jaroslava Putschögla. V roce 2000, při jubilejním 75. ročníku se běhu zúčastnilo 348 závodníků.

Od roku 2003 se stal běh "Kolem Ameriky" mezinárodním závodem, a to především díky spolupráci s partnerskými městy v Anglii a Německu. Zejména běžci z Běžeckého sdružení Deggendorf bývají pravidelnými aktivními účastníky. Zúčastňuji se také vloženého závodu Nordic Walking.

V roce 2009 se, díky podnětu 1.ETALON a vstřícnosti tehdejšího ředitele Interhotelu America Daniela Friedla, start přesunul k Interhotelu Amerika, který poskytuje logistické zázemí. Zůstala trať, při jejímž výběru měli zakladatelé běhu velmi šťastnou ruku. Trať náročná ale krásná, vedoucí příjemným lesním prostředím.

Starty jednotlivých kategorií

09.00 hodin - žactvo, podle kategorií od nejmladších

10.05 hodin - děti předškolního věku

10.40 hodin - dorost, junioři

11.05 hodin - ženy

11.35 hodin - mílaři

12.00 hodin - hlavní závod - muži 19 let a starší

Přihlásit se je možné na e-mailu amerika@atletikapisek.cz a to až do 14 října do 20 hodin. V den závodů nejpozději 30 minut před startem příslušné kategorie.

Informace: Ivan Čuřín, telefon 777816141,

e-mail: predseda@atletikapisek.cz

Jaroslav Pospíšil, Josef Fuka, Michaela Kratochvílová