Základem sbírky paní Strakové jsou panenky z dětství, které se zachovaly, a k tomu panenky po dceři, která si s nimi už dávno přestala hrát a do nového domova si je po svatbě vzít nechtěla. „Bavilo mne hledat k nim doplňky, začala jsem pátrat, kde byly vyrobené a objevila jsem kouzlo hledání a určování panenek podle jejich materiálu a značení,“ popisuje sběratelka.

Speciální místo v srdci paní Strakové má panenka Zrzka, která ji provází celý život. „Zrzka byla vyrobena v n.p. Technoplast, a ta mne provází celým životem od věku jednoho roku. Původně měla bílé silonové šatičky, od r. 1977 je ale oblečena v krajkových šatech, přešitých tehdy ze staré halenky, a to proto, že jsem si ji upravila jako nevěstu na svou svatbu. Seděla na kapotě auta, které mne vezlo.“

Jarmila Straková nejen, že panenky sbírá, ale ty, které to potřebují, i opravuje. „Paneneky, které se ke mně dostanou, ať už koupí, výměnou nebo darem, nejsou zpravidla zrovna ve výstavní kondici. Mnohdy jsou špinavé, více či méně poškozené, občas chybí i některá končetina. V tu chvíli se ze mne stává opravář a to pak čistím, lepím, tmelím, barvím, šiju…“

„Původně jsem se věnovala jen panenkám a kočárkům, ale s pořádáním výstav jsem začala přidávat a doplňovat sbírku i o mnoho dalších nezbytností. Mám tedy nejen spoustu starých postýlek, kolébek, houpacích koníků, nábytečku, ale také nádobíčko, chrastítka, dudlíky, oblečky na mimina, zavinovačky, stará dřevěná auta i plyšáky. Kromě panenek sbírám také maňásky,“ dodává Straková.

Pokud byste tuto unikátní sbírku chtěli vidět na vlastní oči, můžete ji navštívit v Tajanově u Klatov, kde je k vidění každou neděli od 14 do 16 hodin nebo po předchozí domluvě. Nyní paní Straková také vystavuje své maňásky a to v Chudenicích na zámku. Tato Výstava potrvá do 25. června.

Za příspěvek moc děkujeme Jarmile Strakové.