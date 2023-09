Nejkrásnější hrady a zámky na Strakonicku z výšky

Vydejte se navštívit největší poklad České republiky, který je ukryt v tajemných stěnách českých hradů a zámků. Prohlédněte si místa, která Vás přenesou do minulosti, do světa rytířů, králů a šlechticů. Poznejte tyto překrásné stavby jižních Čech tak, jak jste je doposud nepoznali – pohledem z nebe, a to v překrásné letecké knize z edice hradů a zámků – České hrady a zámky 2. díl Jižní Čechy.

Blatná | Foto: Diana Dubská

LnářeZdroj: Diana Dubská„Z letadla fotíme českou krajinu už od roku 2011. Za ty roky se naše databáze rozrostla na stovky tisíc záběrů a mezi nimi i množství hradů a zámků. Tak jsme se rozhodli vydat knihu z jejich leteckých fotografií. Po dobu sbírání podkladů jsme přišli na to, že je v Česku tak ohromný počet těchto historických skvostů, že se jednoduše do jedné knihy ani nevejdou. A to nás vedlo k rozhodnutí vydat unikátní edici až sedmi knih s touto tématikou. Bylo pro mě velkou radostí létat a zachycovat hrady a zámky na fotografie a přinést je čtenářům, kteří je z nebe nemají možnost vidět,“ přibližuje vizi celé edice pilot, fotograf a nakladatel Milan Paprčka. České hrady a zámky jsou pokladem nesmírného historického významu a neuvěřitelné architektonické krásy. Tyto majestátní stavby, rozestavěné po celé zemi, okouzlují svojí půvabností, bohatě zdobenými fasádami a překrásnými zahradami. Poskytují příležitost poznat historii na vlastní kůži, prožít atmosféru minulosti a nechat se unést do doby, kdy šlechta a králové vládli naší zemi. ,,Hrady a zámky jsou odjakživa lákadlem pro milovníky historie, architektury a romantiky z celého světa. Jejich krása a rozmanitost jsou neodolatelné a jejich atmosféra vždy dokáže vtáhnout každého návštěvníka do příběhů, jenž vyprávějí,“ popisuje Diana Dubská z CBS Nakladatelství. ,,Mezi perly jižních Čech patří například státní hrad a zámek Český Krumlov, který patří mezi nejvýznamnější památky středoevropské oblasti, státní hrad a zámek Jindřichův Hradec, jenž vám nabídne tři krásné prohlídkové trasy, hrad Lanštejn, který si vás získá jedinečnou ukázkou rané hradní architektury. Zavítat můžete ale také na státní zámek Hluboká nad Vltavou s dochovaným původním mobiliářem anebo na hrad Strakonice, jenž patří k jednomu z nejstarších štěchtických hradů jižních Čech a na mnoho dalších. Ať už si ale Vaše srdce získá jakýkoliv hrad nebo zámek, jedno je jisté - každý z nich v sobě nese neopakovatelnou krásu, bohaté dědictví a svůj originální a nezapomenutelný příběh,“ popisuje oblast Lenka Forejtová z CBS Nakladatelství, která se intenzivně podílela na tvorbě této krásné knihy. ,,Letecká kniha České hrady a zámky – Jižní Čechy, vám umožní prozkoumat krásu českých hradů a zámků této oblasti z neobvyklého pohledu, který vás zcela jistě ohromí. Od prvního okamžiku se ocitnete v poutavém světě, který spojuje minulost v podobě zakomponovaných čtivých pověstí a přítomnost, kterou přinášejí krásné letecké fotografie. Zanechte tedy pevnou půdu pod nohami a připravte se na let, který vám otevře dveře do světa nových dobrodružství a typů nejen k například krásnému ukončení léta,“ uzavírá Diana Dubská.