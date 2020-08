Zaujal mě článek v příloze Hobby o tom, jak se mají chovat a krmit slepice. Kromě jiného se mají zkrmovat zbytky z domácnosti. Každý chovatel ví, že mají rády různorodé krmivo. V domácnosti zbytků moc není, ale nechápu, jak mohl někdo zakázat zkrmovat zbytky ze školních jídelen, nemocnic, menz a restaurací.

Každý chovatel ví, že slepice mají rády různorodé krmivo. | Foto: Archiv Deníku

Bude mi letos devadesát, a aby se zbytky stravy svážely do kompostů, jsem dříve nikdy neslyšela. Kdo mohl něco takového vymyslet, nevím, ale nikdy asi žádná zvířata neměl…

Zbytků jsou tuny, o tom nepochybuji. Co se s tím dříve vykrmilo prasat a drůbeže! Dnes prý dokonce chodí z hygieny kontrolovat dodržování nařízení… V naší zemi asi není nikdo, kdo by uměl šetřit a tenhle nesmysl zakázal.