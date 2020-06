Svůj názor na článek šéfredaktora Petra Škotka v rubrice Váš člověk v Deníku napsala tentokrát Hana Juřicová. Děkujeme!

Váš člověk v deníku. | Foto: Archiv Deníku

"Petříčku, čtu tvůj článek ve tvých novinách o korona aféře a MOC se mi líbí. Píšeš v něm o tom, jak se některým lidem hodí tato situace k ovládání národa a nazýváš to cukr a bič - nejdříve lidem všechno vezmi, pak jim to vracej a budeš veleben. Už dlouho to tak vnímám také a ty jsi první, od koho to čtu. Je to velmi výstižné. Díky za to!"