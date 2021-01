V nemocnici ve Strakonicích i nadále trvá omezení návštěv. Důvodem je bohužel stále nepříznivá a horšící se epidemická situace a rostoucí počet hospitalizovaných pacientů s vážným průběhem onemocnění covid-19.

Nemocnice ve Strakonicích. | Foto: Deník/Petr Škotko

Rozvolnění návštěv za takové situace by nebylo rozumné. Zvýšilo by se tím riziko vzniku dalších ohnisek onemocnění s potenciálně fatálním dopadem pro pacienty, jejich návštěvy a zdravotnický personál. „Aktuálně očekáváme ještě gradaci této vlny epidemie, která má významný dopad na kapacitu intenzivní péče a proto jsme se rozhodli využít kompetence vedení nemocnice ke zpřísnění celostátního režimu návštěv. K zákazu návštěv přistupujeme pouze ve výjimečných situacích a rozhodně režim uvolníme okamžitě, jakmile to situace dovolí,“ uvedl k pokračujícímu zákazu návštěv ředitel Nemocnice Strakonice, a.s. Tomáš Fiala.