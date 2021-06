Po dlouhé odmlce Covidového nicnedělání a zastavení všech akcí, nejen kynologických, dostali kynologové na Strakonicku možnost se setkat a nechat si posoudit své psy.

Jarní svod. | Foto: Hana Hejduková, Strakonice

Odborným okem psi posuzoval MVDr. Františka Šimka s Bc. Alenou Brůžkovou. Tato dvojice působí nejen jako rozhodčí z výkonu při zkouškách, ale i jako rozhodčí na výstavách. Není tedy u nás možné najít nikoho lepšího, kdo by dokázal psa tak dobře posoudit. Navíc obrovskou výhodou MVDr. Šimka je, že i negativní posudek dokáže podat způsobem, který neurazí. Ba naopak, ještě se spolu zasmějete.

Celé dopoledne probíhalo ve velmi milém a přátelském duchu, na každém z přítomných byla znát radost z rozvolnění nařízení a možnosti sociálního kontaktu jak pro sebe, tak pro psa. Na posuzování bylo možné přijet kdykoli v průběhu dopoledne, aby se zabránilo zbytečné kumulaci lidí a v neposlední řadě i stání front a nervozitě. Kdo byl přihlášen předem, měl posudkový list připravený a mohl si v klidu dát kávu, než na něj dojde řada v kruhu, kde bylo možné nejen změřit výšku a nechat si ji zapsat do PP, což zejména u přítomných tří Sedmihradských honičů znamená možnou vstupenku na zkoušky LUP, kde toto plemeno musí dokládat kohoutkovou výšku do 55 cm.

Další velkou výhodou jarního svodu je socializace psů a možnost posouzení skutečným rozhodčím z exteriéru. Každý se tak dozví, jaký posudek je možné na výstavě získat, jaké „vady“ jeho pes má a co se s kterými případně dá ještě dělat. Netřeba samozřejmě připomínat, že po společenském půstu zimního období je toto první akce, kdy se myslivci mohou setkat, prohodit přátelské slovo a vyměnit si zkušenosti.

Podle počtu přihlášených psů je vidět i vzrůstající obliba této akce mezi „nemyslivci“, kteří vlastní lovecké plemeno a často díky svému psu zapadnou mezi nás myslivce a rozhodnou se složit zkoušky na 1. lovecký lístek a mnohdy se pak přihlašují do kurzu myslivosti. Není totiž šťastnější pes než ten, který může dělat to, pro co byl vyšlechtěn. Celkem se jarního svodu pod OMS Strakonice zúčastnilo 23 ohařů a 43 zástupců ostatních plemen. Bylo zde možné potkat všechny varianty jezevčíků, borderteriéry, jagdteriéry, celkem slušné množství německých křepeláků, kteří jsou v současné době považováni za univerzálního loveckého psa a dokonce jednoho zástupce plemene západosibiřská lajka, který svou kostrou a celkovým vzhledem okouzlil nejen posuzujícího MVDr. Šimka.

Posuzování v kruzích bylo ukončeno ve 12 hodin. Následovala kynologická komise, která se konečně po dlouhé odmlce mohla sejít a domluvit se na sestavách rozhodčích na jednotlivých zkouškách LUP, které nás v letošním roce čekají. Letošním vrcholem zkouškové sezony budou Všestranné zkoušky ohařů, které se na Strakonicku pořádají každý druhý rok a tradiční Barvářské zkoušky honičů s možností zadání titulů CACT a res. CACT.Budeme se těšit!