Irena Sklenářová se výuce sestřiček věnovala 45 let, z toho pět let právě ve Strakonicích.

Už pět let mohou budoucí praktické sestry studovat „zdrávku“ ve Strakonicích. Detašované pracoviště tu tehdy otevřela Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, České Budějovice.

Od samého počátku byla u příprav otevření strakonické pobočky paní Bc. Irena Sklenářová, která se stala garantkou odborné výuky. Ve škole vyučovala teorii ošetřovatelství a dohlížela i na praktickou výuku budoucích sester jak v odborné učebně, tak přímo na lůžkových odděleních Nemocnice Strakonice, a.s. Výuce sestřiček se věnovala 45 let, z toho pět let právě ve Strakonicích. Nyní už se těší na důchod, ve kterém se chce věnovat rodině, zahrádce, oblíbenému háčkování a řadě dalších koníčků.

Ředitel Nemocnice Strakonice, a.s. MUDr. Tomáš Fiala paní Ireně Sklenářové poděkoval za práci, kterou odvedla jak na přípravě otevření strakonické zdrávky, tak v dalších letech při samotné výuce. Rozloučit se přišla také hlavní sestra nemocnice Mgr. Edita Klavíková a při loučení nemohla chybět ani Mgr. Lenka Pechová, která na střední zdravotnické škole také učí a po paní Sklenářové bude novou odbornou garantkou praktické výuky.

Milá paní Ireno, děkujeme za nadšení, se kterým jste se věnovala výchově a výuce praktických sester a přejeme Vám především pevné zdraví a hodně radosti.