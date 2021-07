Tradiční neckyáda zkrášlí Otavu v sobotu 26. června. Po ní nastoupí skvělá zábava s herci z Kulturní a okrašlovací spolku Čkyně - připravili si pohádku O dvanácti měsíčkách, tak trochu po svém.

Neckyáda. | Foto: Archiv Deníku

Kuriozní plavidla se proženou mezi kempem Otavský Ráj v Katovicích a strakonickým Podskalím. Kreativitě při výrobě plavidel se meze nekladou.

Sraz účastníků je v 10 hodin v Katovicích, start ve 12 hodin a první plavidla budou očekávána ve Strakonicích kolem 13 hodin. Ke slavnostnímu vyhlášení dojde v 15 hodiny a po něm následuje další zábava.

Se svojí pohádkou O dvanácti měsíčkách přijedou místní potěšit herci z Kulturní a okrašlovací spolku Čkyně.

Na Ostrově tak můžete vidět pohádkový epos o půvabné vesnické dívce Marušce, kterou trápí zlá macecha a nevlastní sestra Holena s holenami na nohou. Holena a macecha dávají Marušce úkoly, které odporují přírodním zákonům. Za normálních okolností by byly nesplnitelné a Bůh ví, jak by to s Maruškou dopadlo, kdyby…vždy nesáhl do regálu majitel vietnamské večerky Nguyen. Jak to dopadne? Přijďte se podívat sami, zábava je zaručena.