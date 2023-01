Stavba trojlodní románské baziliky byla zahájena krátce po založení kláštera a svou velikostí dodnes patří mezi největší a nejvýznamnější románské baziliky na našem území (třetí největší v ČR s délkou 56 m, šířkou 18 m a výškou v hlavní lodi 14 m). Ze statických důvodů však byla bazilika již v koncem 13. století goticky upravena, a to zejména v příčné lodi, závěru kostela a prolomení gotického okna v průčelí. K další velké úpravě pak dochází koncem 17. a začátkem 18. století, kdy byla bazilika barokizována. Koncem 19. století (kolem r. 1897) bazilika podle plánů architekta Aloise Potůčka získává novorománskou podobu.

Poslední velkou rekonstrukci bazilika prodělala v letech 2004 až 2006, ta jí ve značné míře vrátila původní středověkou podobu bez předchozích puristických úprav. Její stávající podoba má štíhlou siluetu se dvěma věžemi a je postavena ze žulových kvádrů. Vchod do chrámu je v románském stylu, vstupní brána a hradební zeď jsou zbytky původního opevnění. Hlavní loď je od postranních oddělena arkádovými pilíři a k východní části je připojena sakristie.

V západní části pak nacházíme Opatskou kapli sv. Markéty. K jižní straně baziliky jsou připojeny budovy čtyřhranného starého konventu s Rajskou zahradou.

Stejně jako vnější vzhled baziliky se v průběhu let měnil i její interiér. Je všeobecně známo, že se v bazilice vystřídalo 11 oltářů, mnohé barokní vybavení, velké množství obrazů, zpovědnic a kazatelny.

Dnešní interiér, který působí trochu strohým dojmem, je osazen třemi oltáři z první poloviny 18. století. Hlavní „Navštívení Panny Marie“, a dva boční „Narození Páně“ a „sv. Norberta“.

Dále v bazilice nacházíme renesanční chórové lavice (pochází ze Strahova) a obraz od Jana Jiřího Herinka z r. 1635 „Ježíš kladen jest do hrobu“. Zbytek z cyklu Herinkových obrazů ze života sv. Norberta (zhotoveny na objednávku opata Kašpara z Questenberga) jsou k vidění v obrazárně na Strahově.

Novým prvkem je na trámu triumfálního oblouku umístěná Kalvárie z r. 1700, která sem byla přemístěna z kostela Sv. Bartoloměje. Středovou část portálu na vstupem do chrámu zdobí moderní vitráž s motivem andělských křídel od Karla Rechlíka. Nepřehlédnutelné jsou i na kůru umístěné varhany z roku 1766 vyrobené mistrem Bedřichem Semrádem.

Během posledních úprav baziliky došlo k velkému a významnému objevu. Při rekonstrukci podlahy totiž byly objeveny základy ještě tří, mnohem starších kostelů, které se pod stávající stavbou nacházely, což posouvá stáří tohoto místa ještě mnohem dále do historie.

No řeknu vám drazí čtenáři, že mají milevští štěstí, že jim L.P. 1184 až 1187 velmož Jiří z Milevska spolu s prvním opatem Jarlochem nechali klášter se vším, co k němu patří, zbudovat tak dobře, že v Milevsku ve své kráse stojí do dnešních dnů.

Za pozvánku do jedinečných míst děkujeme Karlu Kafkovi