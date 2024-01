Nejezdíte v zimě na hory vlastním vozem často a máte v určitých otázkách pochybnosti? Máme pro vás pár dobrých rad a triků.

Věděli jste, že například v Rakousku můžete dostat pokutu až 500 EUR za neupevněný náklad? Takže například lyže na volno v autě se mohou prodražit. Mnoho lidí si také v kritické chvíli neuvědomí, že mohou v mnoha případech požádat o pomoc svojí asistenční službu.

Povinné ručení a asistenční služby

Povinné ručení musí mít uzavřené každý majitel auta. Pokud se chystáte do hor, určitě se vám vyplatí vědět, že se můžete v nouzi spolehnout na pomoc díky asistenčním službám, které jsou většinou součástí povinného ručení. Jde ale o základní limity, vyplatí se objednat takovou asistenci, která lépe pokryje možné životní situace. Pokud v kalkulačce srovnáte ceny povinného ručení, pak získáte nabídku pojištění pro vaše auto od různých pojišťoven. Nabídka se liší nejenom cenou a limity povinného ručení, ale také rozsahem asistenčních služeb a připojištění.

„Asistenční služby využijete, pokud vám ve vozidle dojde benzín, vybije se baterie, zjistíte závadu, nebo pokud přeceníte své řidičské schopnosti a z místa nedokážete vyjet. Před odjezdem na hory si tedy zjistěte, na jaké asistenční služby máte nárok a v jakém limitu. Odtah vozidla je někdy limitován počtem kilometrů nebo maximální částkou za odtah. Do mobilu si uložte číslo na asistenční služby vaší pojišťovny. Zde vám vždy sdělí, na jaké služby a v jakém rozsahu máte nárok,“ říká Martin Thienel ze společnosti Kalkulátor.cz.

Pneumatiky

Jezdit v zimním období v horách na letních pneumatikách může být velký hazard. Zimní pneumatiky mají hrubší vzorek, jejich desén nesmí být méně než 4 milimetry. Pneumatiky, které jsou sjeté a mají menší hloubku desénu, mají delší brzdnou dráhu. Pneumatiky by měly být správně nahuštěné. Pokud by byly podhuštěné, opět se prodlužuje brzdná dráha a automobil se hůře ovládá. Pneumatiky by měly být pro zimní období nahuštěny o 0,2 baru více než doporučuje výrobce.

Sněhové řetězy

„Sněhové řetězy nejsou součástí povinné výbavy vozu, ale pokud se chystáte do hor, je jistě prozíravé si je vzít s sebou. A ideálně dopředu vyzkoušet jejich nasazování. To mnohé z nás totiž od jejich použití odrazuje. Řetězy také můžou zabránit nepříjemné situaci, kdy zapadnete a můžete blokovat silnici nebo dlouho čekat na záchranu. V některých oblastech je jejich používání dokonce povinné, tyto silnice jsou označené modrou značkou s pneumatikou,“ upozorňuje Martin Thienel.

Další výbava

Parkování na horách není snadné a krytá garáž je spíše výjimkou. Proto si nezapomeňte košťátko na časté odmetávání sněhu po sněhové nadílce. Zkontrolujte také škrabku, nemrznoucí směs do ostřikovačů a rozmrazovací spreje na okna a na zámky, protože velký mráz může ochromit i centrální zamykací systém. Je vhodné taky namazat gumy kolem dveří, aby v zimě nepřimrzly. Do auta přibalte také deku, vždy se ujistěte, že máte nabitý telefon.

Jak vozit v autě lyže?

„Za lyže, které jsou v autě nesprávně uložené, můžete být pokutovaní. Například v Rakousku můžete dostat pokutu až 500 EUR za neupevněný náklad. Takže například lyže na volno v autě se mohou prodražit. Pozor, rakouská policie dbá i na to, zda nemáte takto volně ložené lyžařské boty. Pokud chcete lyže vozit uvnitř, je třeba je pomocí gumicuků upevnit, aby se nemohly volně pohybovat a nikoho nemohly poranit. Můžete buď sklopit jedno zadní sedadlo, nebo lyže umístit do prostoru uprostřed vozu, který je určený pro převoz dlouhých předmětů, pokud jím vůz disponuje,“ doporučuje Martin Thienel ze společnosti Kalkulátor.cz.

Lyže byste měli vozit v obalu, jen tak nehrozí, že se pořeže vnitřek vozidla od hran lyží, navíc tak zachytíte zbytky roztávajícího sněhu cestou ze sjezdovky. Lyže můžete dále upevnit na střechu, a to na střešní nosič nebo do střešního boxu.

Na co si dát pozor při řízení v horách?

Při cestě do horských středisek vás čeká mnoho stoupání a klesání. Jezděte na nižší převodový stupeň. Při sjezdech budete brzdit motorem a šetřit brzdy, aby se zbytečně nezahřívaly. Při cestě do kopce získáte větší výkon motoru a udržíte si tak rychlost. Při jízdě v serpentinách zůstávejte na své straně silnice. Pokud vás překvapí vánice, dbejte na dostatečnou vzdálenost od vozidla, které jede před vámi.

Nemáte vlastní vůz?

