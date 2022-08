Expozice Česka zborojvka

Expozice ČZ vám přiblíží historii průmyslového závodu od jeho založení v roce 1919 až po současnost. Vystavené exponáty, dobové fotografie a pestré propagační materiály mapují proměnu a různorodost výrobního sortimentu. Základním těžištěm se v rámci exponátů staly zbraně (jako prvotní výrobní program), motocykly (které proslavily značku ČZ po celém světě), řetězy (jejichž výroba přetrvává od roku 1929 do dnešních dnů) a autodíly tvořící významné mezníky v oblasti zaměření na automobilový průmysl. Zvláštní kapitolu tvoří úspěchy motocyklů ČZ a továrních jezdců na motocyklových soutěžích a závodech. Připomenut je i bohatý sociální program a aktivity zaměstnanců. Mnohé informace a zajímavosti prozradí dotykové obrazovky a sestřihy dobových filmových záběrů.

Těšit se můžete i na prvorepublikové a poválečné motocykly značky ČZ. Soutěžní, terénní a silniční motocykl ČZ, který slavil úspěch v soutěžích či závodech na mezinárodním poli. Světové úspěchy připomenou trofeje strakonických jezdců, mezi nimi např. velmi ceněné medaile z Mezinárodní šestidenní motocyklové soutěže. Atmosféru motosportu dotváří motoristické oděvy a jejich části.

Expozice Dudáctví

V rámci prohlídkové trasy se seznámíte s rozsáhlou expozicí dud a dudáctví. Ta mapuje jak historii tohoto zajímavého hudebního nástroje, tak současnou dudáckou tradici v Čechách i v zahraničí. V současnosti jsou ve světě rozšířeny desítky typů dud. Liší se velikostí, použitým materiálem, stavbou, způsobem nafukování, tónovým rozsahem, laděním ad. S mnohými z nich se lze setkat právě ve strakonickém muzeu, které má největší dudáckou sbírku ve střední Evropě. V expozici si prohlédnete více než 100 hudebních nástrojů. A to nejen různé typy dud, ale také rozličné dechové nástroje či hudební instrumenty, které dudy při hře tradičně doprovází.

Pro zájemce jsou v expozici připraveny četné zvukové nahrávky i zajímavá dudácká videa. V dotykových obrazovkách si lze prohlédnout množství ikonografických materiálů a přečíst další informace k dudáctví. Expozice myslí také na malé návštěvníky, pro které je připraveno hned několik interaktivit.

Expozice Řád matézských rytířů

Expozice maltézského řádu vás provede dějinami jedné z nejvýznamnějších a nejstarších církevních organizací. Původně malé špitální bratrstvo působící ve Svaté zemi se během několika desítek let rozrostlo v mocný rytířský řád, s jehož silou bylo třeba počítat a jehož působení brzy přesáhlo hranice Palestiny. Dostal se i do Českého království, kde si vybudoval dvě významná sídla – v Praze a ve Strakonicích. Rytíři se znamením bílého osmihrotého kříže zasáhli do boje s Turky i husity, jakožto zdravotníci působili v první světové válce. Potkáte je i dnes, protože maltézský řád stále existuje a velmi se angažuje na charitativním poli.

Prohlédnout si budete moci, jak vznikla strakonická komenda a jak se žilo na středověkém hradě. Uvidíte také husitské zbraně, kterým museli johanité čelit, nebo útroby bitevní lodi, jež brázdila vody Středozemního moře. Další zajímavostí pak je replika vagónu sanitního vlaku – ty nechal maltézský řád zřídit na pomoc raněným a nemocným na bojištích první světové války. A mimo jiné také budete mít možnost porovnat oděv rytířů napříč celou historií – od křižáckého brnění až po odění člena řádu dnes.

Expozice Loutky a loutkového divadla

Od svých počátků koncem 17. století představovalo české loutkové divadlo pro svou přístupnost všem vrstvám obyvatelstva nejen kontakt s divadelním uměním, ale spojení s kulturou vůbec. Významnou roli sehrálo v době národního obrození, kdy se do jeho provozování zapojuje nejen řada kočovných loutkářů hrajících česky (především na venkově) pro co nejširší publikum, dospělé i dětské. Ve výtvarném zpracování loutek využívalo divadlo řemeslných dovedností českých řezbářů odrážejících ve svých pracích charakter výrazných skulptur barokního období. Celková proměna českého loutkářství na přelomu 19. a 20. století souvisí s výraznou národní ofenzivou české kultury. Toto období se stává nesmírně významným zejména pro loutkové divadlo, které může navázat na svou historickou popularitu. Vzniká množství amatérských loutkářských souborů, spolkových a uměleckých loutkových scén a s tím souvisí i vydávání odborné literatury, her pro loutky, sériová výroba loutek a dekorací, pořádání výstav i loutkářských setkání a sjezdů. Toto obrození české loutkářské scény je spojeno s rozvíjením kulturního vzdělávání mladého československého státu a buduje zejména v první třetině 20. století dobrou pověst českého loutkového divadla doma i v zahraničí. Po roce 1945 je v českém loutkovém divadle na co navazovat. Řada populárních loutkových scén v Čechách i na Moravě se na přelomu roku 1949/50 profesionalizuje a později vzniká první vysoká loutkářská škola na světě. Na dvě stě let staré historii českého loutkového divadla staví i to současné. Živá a stále rozvíjená činnost, která zasahuje široké spektrum populace, umožnila roku 2016 českému a slovenskému loutkářství zápis na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO.

Muzeum je otevřené od března do prosince vždy od úterý do neděle v čase 9-17 hodin

Vstupné je dle zvoleného okruhu od 60 do 110 Kč

Děti do 6 let zdarma

