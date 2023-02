Do dubna roku 1997 se všechny nabrané události zapisovaly do obří knihy, která na služebně zůstala jako doklad historie. Poté nastoupily počítače a časem tehdy velmi vyspělý program Derik, který městským policiím značně usnadnil práci. S Derikem se strakoničtí strážníci rozloučili vloni v polovině června a zostra najeli na MP manager. Byli současně vybaveni mobilními telefony, které jsou se systémem propojeny. V praxi to znamená, že veškeré události nabrané v terénu pošle hlídka rovnou veliteli směny, aniž by, jako předtím, s každou fotkou, parkovačkou, poznatkem musela dojet na služebnu.